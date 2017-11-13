Директора Черкизовского рынка подозревают в организации двух убийств



Бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова подозревают в организации двух убийств. Об этом сообщает " РИА Новости ".

По версии следствия, он и его брат Рафик причастны к расстрелу в мае 2016 года владельца торгового центра "Строй-маркет" Владимира Савкина и хозяина компании "Люблино-Моторс" Юрия Брылева. На прошлой неделе Басманный суд Москвы заочно арестовал Тельмана Исмаилова. Сейчас он объявлен в международный розыск. По сообщению источника издания, Исмаилов может находиться в Турции.

Адвокат Исмаилова Марина Русакова заявила, что её клиента под давлением следствия оговорил предполагаемый исполнитель убийства Мехман Керимов.