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Главная Новости Происшествия

В Калининграде полиция разыскивает женщину, подозреваемую в мошенничестве (фото)

11:56
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В Калининграде полиция разыскивает Ирину Шилову, подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
42-летняя женщина разыскивается отделом полиции №3. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ ("Мошенничество, совершённое в особо крупном размере"). Ирина Шилова скрывается от следствия, она объявлена в федеральный розыск.
 
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемой, полиция просит обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 8 (4012) 552-098, 8 (911) 858-60-25.
 
Фото: пресс-служба регионального УМВД

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