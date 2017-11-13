В Калининграде полиция разыскивает женщину, подозреваемую в мошенничестве (фото)

В Калининграде полиция разыскивает Ирину Шилову, подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



42-летняя женщина разыскивается отделом полиции №3. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ ("Мошенничество, совершённое в особо крупном размере"). Ирина Шилова скрывается от следствия, она объявлена в федеральный розыск.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемой, полиция просит обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 8 (4012) 552-098, 8 (911) 858-60-25.