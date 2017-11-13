На ул. Портовой около подвала нашли тело мужчины

В воскресенье, 12 ноября, на ул. Портовой обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили Клопс.Ru в региональном СУ СК РФ.

Сообщение в следственные органы поступило в 11:50. Очевидцы рассказали, что около входа в подвал одного из домов на ул. Портовой лежит мужчина. На место выехал следователь СО по Московскому району Калининграда регионального управления СКР. Внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.

Пока личность мужчины не установлена. На вид ему 30–40 лет. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.