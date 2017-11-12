В Балтийске в результате падения с крыши погибла 74-летняя женщина

В субботу, 11 ноября, в Балтийске с крыши упала пожилая женщина. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

После падения с крыши 9-этажного дома на ул. Садовой 74-летняя пенсионерка скончалась. На место происшествия выезжал следователь.

"В ходе осмотра места происшествия на теле женщины были обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по её результатам будет принято процессуальное решение", — отметили в ведомстве.