Японская полиция подозревает кошку в убийстве пенсионерки

В японской префектуре Кумамото полицейские подозревают уличную кошку в убийстве женщины. Об этом сообщает Japan Today

Тело 82-летней пенсионерки обнаружила её дочь. На лице погибшей было около 20 порезов, некоторые из них были глубокими. "Когда мы нашли её, кровь покрывала всё, что выше подбородка. Её лицо было пропитано кровью ", — отметила дочь.

По факту возможного убийства началась проверка. В доме пенсионерки не было выявлено никаких следов взлома. Полицейские установили, что порезы напоминают следы кошачьих когтей. Они нашли кошку с остатками крови, которая может быть человеческой. Образец был отправлен на экспертизу.