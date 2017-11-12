В Зеленоградском районе силовики задержали 12 чёрных копателей янтаря

В Зеленоградском районе задержаны 12 чёрных копателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Три бригады нарушителей незаконно добывали янтарь возле двух посёлков на побережье Балтийского моря. Во время совместного рейда полицейских, сотрудников Росгвардии и регионального Министерства экологии и природных ресурсов злоумышленники были остановлены.

Задержанных доставили в отдел полиции. В отношении каждого из них составлен протокол по ст. 7.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Самовольная добыча янтаря").

Большинство копателей — жители Зеленоградского района от 20 до 47 лет, ранее они привлекались к административной ответственности за самовольную добычу янтаря. Четверо из них имеют судимости.