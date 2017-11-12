Под Гурьевском после столкновения две иномарки съехали с дороги
Утром, 12 ноября, на трассе в районе посёлка Малое Васильково Гурьевского района произошло серьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в группе
"Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в "ВКонтакте".
Авария произошла около 11:00. В результате столкновения автомобили получили серьёзные повреждения.
Очевидцы отмечают, что Renault закрутило на мокрой дороге. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.