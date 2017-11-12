В субботу в Калининградской области из-за сбоя в электросети не работали все МФЦ

В субботу, 11 ноября, в регионе были закрыты все многофункциональные центры. Это произошло из-за сбоя в электросети, пояснила Клопс.Ru директор МФЦ Калининградской области Виолетта Лёвина.

Из-за сбоя остановилось серверное оборудование. МФЦ по всему региону не работали с 13 до 17 часов. "На место выехали специалисты и провели ремонтные работы. Они перезагрузили оборудование", — отметила Лёвина.

Завтра, 13 ноября, все многофункциональные центры продолжат работу в обычном режиме.