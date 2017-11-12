Под Калининградом автомобиль упал в реку, водитель погиб

В ночь на воскресенье, 12 ноября, в посёлке Медовое в реку упал автомобиль BMW 5 серии, его водитель погиб. Об этом Клопс.Ru стало известно из собственных источников в оперативных службах региона.

Машину в водоёме заметили люди, оказавшиеся неподалёку. В салоне авто находился 23-летний (по данным оперативных служб) водитель. Очевидцы утверждают, что он не справился с управлением и автомобиль слетел с моста, на котором нет никаких ограждений. Автомобиль после падения перевернуло. Водитель пытался самостоятельно выбраться из автомобиля, также его пытались спасти свидетели произошедшего.

На месте ЧП работали спасатели МЧС. Им удалось вытянуть машину из воды при помощи спецтехники только наполовину, так как берега реки сильно размыты. Тело погибшего достал спасатель в гидрокостюме и передал сотрудникам полиции для проведения следственных мероприятий. По некоторым данным, у погибшего молодого человека остались супруга и маленький ребёнок. В информации, размещённой на личной странице в соцсетях, погибшему было 25 лет.