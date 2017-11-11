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Главная Новости Происшествия

На трассе Гусев-Черняховск столкнулись рейсовый автобус и фура

09:24
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В ДТП на трассе Гусев-Черняховск столкнулись пассажирский автобус и фура. Об этом в пятницу, 10 ноября Клопс.Ru сообщили очевидцы.
 
По словам свидетелей происшествия, авария произошла поблизости от посёлка Веселовка. Водитель фуры, предположительно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
 
Тяжеловоз врезался в пассажирский автобус, двигавшийся ему навстречу. Удар пришёлся со стороны места водителя, уточняют очевидцы. Пострадавших при происшествии нет. Пассажиров пересадили на другой автобус.
 
В пресс-службе ГИБДД подтвердили, что ДТП с участием рейсового автобуса и фуры произошло в пятницу около 19:30. Автобус выполнял рейс по маршруту 583 "Чернышевское-Калининград" и направлялся в областной центр. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
 

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