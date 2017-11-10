Тело спрятали в кустах: отец погибшего на Берлинке 30-летнего пешехода три дня искал тело сына

12 сентября житель посёлка Яблоневка Гурьевского района 30-летний Александр Винивитин отправился в соседний посёлок и пропал без вести. Через три дня молодого человека нашли мёртвым в кустах на обочине Берлинки. Отец Александра рассказал Клопс.Ru, как искал сына.

"Надеялся до последнего, что сбили собаку"

Николай Иванович Винивитин — отец трёх дочерей и сына. Саша жил с родителями, подрабатывал строительством и ремонтом машин. В последнее время он часто ездил на хутор в Медовое в двух километрах от Яблоневки. Помогал пасти овец, работал по хозяйству.

"Саша засобирался туда 12 октября после обеда. Погода была плохая, да и платили там мало. Я отговаривал его идти, но он сказал, что обещал помочь. Хозяева сказали, что подберут его на Берлинке. Около 17 часов он ушёл из дома в сторону трассы", — рассказал Николай Иванович.

Около 18 часов его видели люди, ждавшие автобус на остановке, а через полтора часа к Винивитиным приехали хозяева хутора, так и не встретившиеся с Александром.

"Меня как током ударило. Мы стали звонить Саше, но его телефон был отключён. Такого раньше не было: он постоянно звонил маме, отчитывался: где он, куда собирается, когда вернётся. А тут тишина. Я понял, что случилась беда", — говорит Николай Винивитин.

Два дня Николай Иванович искал сына сам. Шёл сильный дождь, завывал ветер: разглядеть что-то в такую погоду было невозможно. Когда ливень прекратился, Винивитин возобновил поиски. Он изучал трассу, осматривал каждый метр обочины, как вдруг заметил жуткое — кусочки мозга, кожи с волосами...

"Разбитая фара валялась, красные стёклышки от стоп-сигналов, тут крышка телефона "Нокиа" — у Саши такой был. Я ещё надеялся, что это собаку сбили. Нашёл часть подфарника. Тут машина остановилась, водитель вышел, посмотрел на всё это и говорит: "Нет, это не собака, тут человек погиб". Я вызвал полицию", — рассказывает отец Александра.

Вместе с полицейскими он нашёл Сашу. Тот лежал сразу за оврагом. Под туловищем бурое пятно засохшей крови, кости переломаны, полголовы как не было.

На похороны пришёл весь посёлок — люди плакали о погибшем, как о родном...

Полиция ищет очевидцев

В конце октября полицейские сообщили Винивитину, что нашли автомобиль, который, предположительно, сбил Александра. Его владелец, житель Багратионовского района, утверждал, что сбил животное, а не пешехода. Мужчина ездил на новой иномарке, таких в Калининградской области всего несколько штук. После ДТП он сдал машину на разборку, но сотрудники полиции арестовали авто раньше, чем его успели распродать по частям.

Назначена генетическая и автотехническая экспертизы, которые помогут установить, причастен ли хозяин машины к гибели Александра Винивитина.

Как сообщили Клопс.Ru в УМВД по Калининградской области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека").

Полиция просит граждан, имеющих важную для следствия информацию, позвонить в Гурьевский отдел полиции по телефонам: +7 (401-51) 3-07-69, 3-07-68, 8 (4012) 552-604. Конфиденциальность гарантируется.