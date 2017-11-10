+8 °C
днем
+4 °C
ночью
10 ноября 2017 г. 19:53
74 660 пользователей
за 24 часа на сайте
59.18 -0.11
Курс ММВБ на 10 ноября 2017, 19:00
68.96 -0.09
Курс ММВБ на 10 ноября 2017, 19:00
16.3 -0.08
Курс ЦБ на 11 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Тело спрятали в кустах: отец погибшего на Берлинке 30-летнего пешехода три дня искал тело сына

Автор: Ольга Запивалова
16:53
  5915
12 сентября житель посёлка Яблоневка Гурьевского района 30-летний Александр Винивитин отправился в соседний посёлок и пропал без вести. Через три дня молодого человека нашли мёртвым в кустах на обочине Берлинки. Отец Александра рассказал Клопс.Ru, как искал сына. 

"Надеялся до последнего, что сбили собаку"

Николай Иванович Винивитин — отец трёх дочерей и сына. Саша жил с родителями, подрабатывал строительством и ремонтом машин. В последнее время он часто ездил на хутор в Медовое в двух километрах от Яблоневки. Помогал пасти овец, работал по хозяйству. 
 
"Саша засобирался туда 12 октября после обеда. Погода была плохая, да и платили там мало. Я отговаривал его идти, но он сказал, что обещал помочь. Хозяева сказали, что подберут его на Берлинке. Около 17 часов он ушёл из дома в сторону трассы", — рассказал Николай Иванович. 
 
Около 18 часов его видели люди, ждавшие автобус на остановке, а через полтора часа к Винивитиным приехали хозяева хутора, так и не встретившиеся с Александром. 
 
 
"Меня как током ударило. Мы стали звонить Саше, но его телефон был отключён. Такого раньше не было: он постоянно звонил маме, отчитывался: где он, куда собирается, когда вернётся. А тут тишина. Я понял, что случилась беда", — говорит Николай Винивитин.  
 
Два дня Николай Иванович искал сына сам. Шёл сильный дождь, завывал ветер: разглядеть что-то в такую погоду было невозможно. Когда ливень прекратился, Винивитин возобновил поиски. Он изучал трассу, осматривал каждый метр обочины, как вдруг заметил жуткое — кусочки мозга, кожи с волосами... 
 
"Разбитая фара валялась, красные стёклышки от стоп-сигналов, тут крышка телефона "Нокиа" — у Саши такой был. Я ещё надеялся, что это собаку сбили. Нашёл часть подфарника. Тут машина остановилась, водитель вышел, посмотрел на всё это и говорит: "Нет, это не собака, тут человек погиб". Я вызвал полицию", — рассказывает отец Александра. 
 
Вместе с полицейскими он нашёл Сашу. Тот лежал сразу за оврагом. Под туловищем бурое пятно засохшей крови, кости переломаны, полголовы как не было. 
 
 
На похороны пришёл весь посёлок — люди плакали о погибшем, как о родном... 

Полиция ищет очевидцев

В конце октября полицейские сообщили Винивитину, что нашли автомобиль, который, предположительно, сбил Александра. Его владелец, житель Багратионовского района, утверждал, что сбил животное, а не пешехода. Мужчина ездил на новой иномарке, таких в Калининградской области всего несколько штук. После ДТП он сдал машину на разборку, но сотрудники полиции арестовали авто раньше, чем его успели распродать по частям.
 
Назначена генетическая и автотехническая экспертизы, которые помогут установить, причастен ли хозяин машины к гибели Александра Винивитина. 
 
 
Как сообщили Клопс.Ru в УМВД по Калининградской области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека"). 
 
Полиция просит граждан, имеющих важную для следствия информацию, позвонить в Гурьевский отдел полиции по телефонам: +7 (401-51) 3-07-69, 3-07-68, 8 (4012) 552-604. Конфиденциальность гарантируется.
 
Тело пропавшего без вести Александра Винивитина обнаружили 15 октября около посёлка Яблоневка. Мужчину сбил неустановленный автомобиль и скрылся. 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Организовал спекуляцию в лице своей жены": с кем и как 70 лет назад боролась калининградская милиция
15:19
  9541
"Организовал спекуляцию в лице своей жены": с кем и как 70 лет назад боролась калининградская милиция
Если свой железный конь подвёл: калининградская компания предлагает аренду авто по выгодным ценам
Фото горячей новости
17:52
  2818
Тело спрятали в кустах: отец погибшего на Берлинке 30-летнего пешехода три дня искал тело сына
Фото горячей новости
16:53
  5915
В Калининграде продают квартиру напротив колонии за 3,5 биткоина
Фото горячей новости
15:45
  4151
"Пациенты боятся хороших диагнозов": руководитель клиники рассказал о самых распространённых стереотипах в сфере медицины
Фото горячей новости
15:30
  3974

Лента новостей

Картинка
РЖД обяжут установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах поездов дальнего следования
19:22
  215
Картинка
СК о причине взрыва дома в Ижевске: это преднамеренное убийство
18:47
  2029
Картинка
Майстер: Долги по зарплате в Калининградской области уменьшились втрое
18:28
  289
Картинка
Рыба и марципаны: создатели сети "Пятёрочка" хотят торговать товарами от калининградских производителей
18:05
  886

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  10966
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  8544
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo