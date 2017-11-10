На ул. Дзержинского в Калининграде при столкновении автомобилей пострадала двухмесячная девочка

В четверг, 9 ноября, в Калининграде на ул. Дзержинского во время столкновения автомобилей получила травмы двухмесячная девочка. Об этом Клопс.Ru сообщили в ГИБДД по Калининградской области.

Авария произошла в 9:40 на ул. Дзержинского. Водитель автомобиля MAN при повороте на ул. Яблочную допустил столкновение с автомобилем Mercedes. В результате ДТП пострадала двухмесячная пассажирка иномарки. По данным ГИБДД, ребёнок находился в люльке и был пристёгнут. По факту аварии проводится проверка.



Как сообщил Клопс.Ru источник в экстренных службах региона, девочку с ушибами мягких тканей головы и подозрением на сотрясение головного мозга госпитализировали в Детскую областную больницу.