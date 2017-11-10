Очевидцы: на ул. Невского сбили девушку, перебегавшую дорогу

Утром, 10 ноября, на ул. Невского автомобиль сбил девушку. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

ДТП произошло около 7:25 на выезде из города. На месте происшествия, по словам очевидцев, стояли две машины и перед ними лежала девушка. Отмечается, что она перебегала дорогу в неположенном месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Согласно данным сервиса "Яндекс Пробки", движение транспорта на ул. Невского затруднено из-за ДТП от кольца до ул. Достоевского. Скорость движения на данном участке составляет 10-15 км/ч.

Обновлено от 10:28