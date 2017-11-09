В Калининграде прохожие нашли на улице истекавшего кровью мужчину

В Калининграде прохожим пришлось вызывать полицию и скорую к раненому мужчине, который лежал на улице. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Пострадавшего нашли на ул. Фрунзе. Он рассказал полиции, что пришёл в гости, где находились малознакомые люди. Во время застолья возник конфликт. Один из гостей ударил мужчину в лицо каким-то предметом семь раз, в результате чего пострадавший получил резаные раны.



Раненого госпитализировали. Нападавшего задержали — выяснилось, что ему 22 года и что он уже был судим за грабёж. Теперь против него возбудили дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица"). Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.