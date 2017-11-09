На ул. Дзержинского в ДТП с автобусом пострадала 34-летняя автомобилистка

В среду, 8 ноября, на ул. Дзержинского в Калининграде произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Инцидент произошёл в 9:00. 35-летний водитель автобуса Mercedes при повороте направо не занял крайнее правое положение на проезжей части и столкнулся с автомобилем Nissan, который следовал попутно справа. В результате ДТП пострадала 34-летняя водитель легковушки.