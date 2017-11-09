В Калининграде на ул. Ялтинской сгорело здание, есть пострадавшие

В среду, 8 ноября, на ул. Ялтинской произошёл пожар, где пострадали два человека. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Сообщение в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 13:20. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчёты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1, ПСЧ-3 и СПСЧ в составе 15 человек и трёх единиц техники.

Полностью сгорело одноэтажное здание из сэндвич-панелей размером 7х8 м. Огонь уничтожил станки и оборудование для ремонта автоматических коробок автомобилей.