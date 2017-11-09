В районе стадиона "Пионер" из болота вытащили двух калининградцев

Во вторник, 7 ноября, около 22:00 в районе стадиона "Пионер" двое мужчин застряли в болоте. Об этом говорится в группе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".

Самостоятельно выбраться пострадавшие не смогли и позвонили в службу спасения. На место происшествия выехали спасатели.

Мужчин заметил машинист экскаватора строительной площадки, которая находится недалеко от места происшествия. Он помог им выбраться из болота. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.