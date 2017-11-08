В Балтийске пожилой водитель скончался за рулём движущегося автомобиля

В Балтийске в среду, 8 ноября, пожилой мужчина скончался за рулём автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По информации ведомства, инцидент произошёл около 11:50 на ул. Пугачёва. Volkswagen под управлением мужчины 1944 г.р. выезжал со двора, когда водителю стало плохо. Предположительно, он скончался из-за сердечной недостаточности. Ранее мужчина перенёс инсульт.



Очевидцы ДТП рассказали, что легковой автомобиль внезапно врезался в припаркованный Mitsubishi Pajero, а затем в микроавтобус. Когда мужчину вытащили из салона, он был уже мёртв. Смерть констатировали прибывшие медики. Подробности происшествия устанавливаются.