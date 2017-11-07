В Калининградской области мужчина пытал сожительницу электротоком

Житель Гусева избил сожительницу, а затем пытал её электротоком, угрожая убить. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Поводом для столь жестокого обращения стала ревность. В этом мужчина сознался задержавшим его полицейским.

Как выяснили правоохранители, 26-летний мужчина сначала жестоко избил свою 28-летнюю сожительницу кулаками, а затем вставил оголённые провода в розетку и пропускал электрический ток через её тело. Во время пытки он угрожал, что убьёт женщину.

Потерпевшая долгое время боялась сообщить о насилии в полицию. Однако всё же решилась написать заявление. В отношении её сожителя возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет, пояснили в полиции.