Житель Зеленоградска едва не сгорел в собственной квартире

В понедельник, 6 ноября, в Зеленоградске во время пожара чуть не погиб мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сигнал о пожаре в двухэтажном доме на ул. Ленина в Зеленоградске поступил около 5:50. На место выехали две единицы техники и восемь человек личного состава, сотрудники полиции, медики и спасатели.

В двухкомнатной квартире на первом этаже горела мебель. В подъезде было сильное задымление. Площадь возгорания составила около 8 квадратных метров. Соседи рассказали, что внутри находится мужчина.

Пострадавшего вытащили из горящей квартиры. Он находился в сознании. С диагнозом "отравление продуктами горения" мужчину направили в БСМП. На полную ликвидацию возгорания потребовалось больше часа. Причины пожара устанавливаются.