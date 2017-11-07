Росгвардия задержала 36-летнюю калининградку, укравшую мясо со склада

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали 36-летнюю женщину, которая подозревается в краже мяса со склада. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

На пульт дежурного вневедомственной охраны Управления Росгвардии поступило сообщение о том, что на территории складских помещений на ул. Днепропетровской сработала сигнализация. Правоохранители прибыли на место и задержали 36-летнюю женщину.

Подозреваемую доставили в полицию. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.