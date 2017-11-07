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Главная Новости Происшествия

67-летняя пенсионерка и её подельники осуждены за незаконный оборот наркотиков

Автор: Ольга Запивалова
16:30
  1938
Во вторник, 7 ноября, в Калининграде осуждены 67-летняя женщина и четверо её подельников за незаконный оборот наркотиков. Об этом Клопс.Ru сообщила государственный обвинитель Евгения Ковалёва.
 
На скамье подсудимых в Ленинградском районном суде оказались 38-летний Богдан Данильченко, 29-летний Илья Голованов, 41-летний Олег Никифоров, 42-летний Эдуард Попков и 67-летняя Татьяна Сорохтей.

Участникам группировки вменялось сразу несколько преступлений: покушение на сбыт наркотиков в исправительном учреждении, покушение на незаконный сбыт наркотиков и незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Судебное следствие в отношении группы длилось с октября 2016 года. За это время пожилая женщина, которая находилась под подпиской о невыезде, перенесла инфаркт.

Самые большие сроки получили Богдан Данильченко, Илья Голованов и Олег Никифоров — 16, 15 и 10 лет лишения свободы соответственно. Все трое будут отбывать наказание в колонии особого режима. Эдуарда Попкова приговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима. Татьяну Сорохтей осудили на пять лет лишения свободы. Пенсионерка не смогла явиться на приговор в связи с тем, что находится на лечении в больнице. После вступления приговора в законную силу женщину арестуют и отправят в колонию общего режима.
 
Уголовное дело в отношении преступной группы было передано в суд год назад. По версии следствия, трое заключённых, отбывающих срок в ИК-9: Голованов, Никифоров и Данильченко — распространяли наркотики в колонии. Находящийся на воле Попков добывал запрещённый препарат и перебрасывал часть "товара" за ограждение колонии, часть распространял на территории региона. Пенсионерку привлёк к торговле наркотиками Данильченко за 1000 рублей в день. Её задержали после того, как она приобрела очередную партию наркотиков.
https://klops.ru/news/proisshestviya/141998-opg-zekov-i-pensionerki-pyatero-kaliningradtsev-poshli-pod-sud-za-nezakonnyy-oborot-narkotikov
 

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