По Калининграду ездил мужчина с килограммом метамфетамина

В Калининграде полиция задержала местного жителя, который катался по городу, имея при себе почти килограмм наркотического вещества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Операция прошла ночью 5 ноября в микрорайоне им. А. Космодемьянского. Оперативники остановили автомобиль Skoda Octavia, пассажиром которого был подозреваемый. У мужчины нашли 979,9 грамма метамфетамина.



Раньше задержанный уже был судим за кражу и грабёж. Теперь против него возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.