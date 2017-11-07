Калининградка зарезала мужчину, с которым познакомилась в ресторане "Атлантика"

32-летняя калининградка зарезала мужчину, с которым накануне познакомилась в ресторане "Атлантика". Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.

Инцидент произошёл 5 ноября. 40-летний мужчина пригласил новую знакомую к себе домой на ул. Эпроновскую. Там они продолжили распивать спиртные напитки, после чего мужчина начал настаивать на интимной близости. Женщина отказала ему, и между ними возник конфликт. В ходе ссоры калининградка ударила знакомого ножом в грудь. Мужчина скончался.

Гостья обратилась за помощью к соседям погибшего. Они вызвали медиков и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Калининградка утверждала, что не знает, кто убил мужчину, так как ненадолго уходила, а вернувшись, обнаружила в квартире тело. Её причастность к совершению преступления установили сотрудники полиции.

В региональном СКР данную информацию подтвердили, пояснив, что в настоящее время калининградка задержана. Ей предъявлено обвинение в убийстве. Женщина дала признательные показания. В ближайшее время следствие решит вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. В следственном отделе по Московскому району города Калининграда регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").