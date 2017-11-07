На Южном обходе разбился насмерть 41-летний мужчина, севший за руль без прав

В воскресенье, 5 ноября, под Калининградом произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Инцидент произошёл около 23:20 на Южном обходе. Renault Logan под управлением 41-летнего водителя следовал со стороны ул. Печатной по направлению к ул. Летней. На 15-м км трассы мужчина выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, выехал в придорожный кювет и перевернулся.

От полученных травм автомобилист скончался. По сообщению ведомства, он управлял автомобилем без водительских прав, так как ранее был лишён их.