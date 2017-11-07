В Австралии автомобиль въехал в здание начальной школы, есть погибшие

В пригороде Сиднея машина въехала в здание начальной школы. Об этом сообщает ABC News

В результате происшествия пострадал 21 ребёнок, пятеро из них получили серьёзные ранения. Все они были госпитализированы.В больнице умерли два 8-летних мальчика.



Известно, что внедорожник Toyota Kluger съехал с дороги и въехал в класс. В помещении в этот момент находились учитель и 24 ребенка. За рулём находилась 52-летняя женщина, которая не пострадала.

Two 8-year-old boys have died in hospital after they were crushed by a 4WD which crashed into their school. #9News https://t.co/DayfL5cCMF — Nine News Australia (@9NewsAUS) 7 ноября 2017 г.

Во время инцидента она, скорее всего, высаживала ребёнка из машины. Женщину доставили в больницу для проверки анализов содержание алкоголя. Обстоятельства произошедшего уточняются. В местной полиции отметили, что не считают наезд на здание намеренным действием.