Бывшего главу Каталонии заключили под стражу

Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых экс-советников женералитета региона задержали на 24 часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя федеральной прокуратуры.



Они явились в полицию добровольно вместе со своими адвокатами. Судья в течение суток должен принять решение продлевать их арест, отпустить при соблюдении определенных требований или не исполнять выданный Испанией ордер.

Судья Национальной судебной палаты Испании 3 ноября выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Им вменяют организацию восстания, мятежа, растрату госсредств, злоупотребление служебным положением и неподчинение властям.