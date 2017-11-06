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Главная Новости Происшествия

Бывшего главу Каталонии заключили под стражу

05 ноября 201718:18
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Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых экс-советников женералитета региона задержали на 24 часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя федеральной прокуратуры.

Они явились в полицию добровольно вместе со своими адвокатами. Судья в течение суток должен принять решение продлевать их арест, отпустить при соблюдении определенных требований или не исполнять выданный Испанией ордер.
 
Судья Национальной судебной палаты Испании 3 ноября выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Им вменяют организацию восстания, мятежа, растрату госсредств, злоупотребление служебным положением и неподчинение властям.
 

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