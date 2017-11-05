В Москве на несанкционированной акции полиция задержала более 250 человек

За участие в несанкционированной акции в центре Москвы задержаны более 250 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка полиции.

В ведомстве отметили, что они задержаны за нарушения общественного порядка. Их доставили в территориальные отделы полиции для разбирательства и составления протоколов.

Издание сообщает, что среди задержанных большинство сторонников националистических организаций. При досмотре у них нашли оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства.

Периметр Манежной площади был полностью перекрыт полицейскими, также частично был ограничен вход и выход из метро "Охотный ряд" и "Площадь революции"; была закрыта для входа Красная площадь (в связи с репетицией в честь 76-й годовщины парада 1941 года.

Ранее лидер экстремистского движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев призвал сторонников выйти 5 ноября на улицы Москвы, чтобы высказать недоверие к властям. В октябре Красноярским краевым судом движение было признано экстремистским.