На калининградской ТЭЦ-2 в ночь на субботу аварийно отключился энергоблок

Один из энергоблоков на калининградской ТЭЦ-2 "Интер РАО" аварийно отключился в ночь на субботу. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отключение произошло 4 ноября в 00:04 из-за срабатывания систем технологической защиты, уточнили в ведомстве. Энергоснабжение потребителей в регионе не нарушено, второй блок ТЭЦ-2 работает без перебоев.

Дефицит электрической мощности в сетях компенсируется за счет межсистемных перетоков, разъяснили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы на предприятии продолжаются. Предполагается, что последствия сбоя будут устранены к 18:00, сообщили в ведомстве.