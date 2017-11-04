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Главная Новости Происшествия

Пассажир иномарки, попавшей в ДТП на трассе под Славском, скончался в больнице

14:21
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Пассажир, пострадавший при столкновении автомобиля BMW со спецтехникой на трассе под Славском, скончался в больнице. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
 
По данным полиции, 26-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он был госпитализирован, но спасти его не удалось.
 
В пятницу днём, 3 ноября, в Неманском районе вблизи поворота на Славск произошло ДТП. 28-летняя женщина, управлявшая автомобилем BMW, погибла на месте. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
 

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