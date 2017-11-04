Пассажир иномарки, попавшей в ДТП на трассе под Славском, скончался в больнице

Пассажир, пострадавший при столкновении автомобиля BMW со спецтехникой на трассе под Славском, скончался в больнице. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, 26-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он был госпитализирован, но спасти его не удалось.

В пятницу днём, 3 ноября, в Неманском районе вблизи поворота на Славск произошло ДТП. 28-летняя женщина, управлявшая автомобилем BMW, погибла на месте. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.