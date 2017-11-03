В Калининграде на пункте приёма металлолома обнаружили 19 гранат

На территории пункта приёма металлолома на ул. Транспортной обнаружили ящик с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.



Прибывшие на место взрывотехники ОМОН обследовали находку. Выяснилось, что в ящиках находились 17 снарядов от гранатомёта и две противотанковые гранаты.



"В ходе обследования в двух ручных гранатах были обнаружены взрывчатые вещества. По счастливой случайности боеприпасы не сработали и никто не пострадал. Стражи правопорядка оцепили территорию и вывезли их для последующей утилизации", — пояснили в ведомстве.