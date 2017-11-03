Под Славском, врезавшись в трактор, погибла водитель BMW

В пятницу днём, 3 ноября, на трассе Талпаки — река Неман в районе поворота на Славск произошла авария, в которой погибла женщина-водитель и пострадал пассажир. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



По данным полиции, около 13:00 на 48-м км трассы 28-летняя водитель автомобиля BMW, двигаясь в сторону Калининграда, начала обгонять грузовик Volvo. При совершении манёвра машина зацепила другой автомобиль, после чего иномарку закрутило и выбросило под колёса трактора, ехавшего в попутном направлении.



В результате ДТП водитель BMW скончалась на месте происшествия, 26-летний пассажир госпитализирован. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии устанавливаются.