В Москве загорелся Музей личных коллекций ГМИИ им. Пушкина
В центре Москвы загорелся Музей личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на экстренные службы.
"На улице Волхонка, дом 10, где находится отдел личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, загорелась кровля. Идёт густой чёрный дым", — сообщил агентству собеседник.
Загоревшееся двухэтажное здание находится рядом с основным корпусом музея. На месте работают десять пожарно-спасательных расчётов. Из здания эвакуируют людей. Данных о пострадавших нет.