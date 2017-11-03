"112": на Еловой Аллее пьяная женщина кидалась под колёса автомобилей



В четверг, 2 ноября, на ул. Еловая Аллея возле магазина "Муравей" около 21:00 произошло ДТП. Об этом говорится в группе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".

В службу спасения поступило несколько сообщений от очевидцев и участников аварии. Со слов заявителей, молодая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросалась под колёса машин.



В результате женщину сбил автомобиль. Пострадавшая была в сознании. Предположительно, у неё травма головы и переломы рук. По словам очевидцев, она была в истерическом состоянии.