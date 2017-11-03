В Калининграде таксист обокрал клиента, пока тот спал у него в машине

В Калининграде сотрудники полиции задержали таксиста по подозрению в краже имущества у спящего пассажира. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Инцидент произошёл в ночь на 29 октября на пересечении улицы Ольштынской и Ленинского проспекта. По словам потерпевшего, водитель воспользовался тем, что калининградец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул в такси. 44-летний мужчина украл у пассажира золотую цепочку, крест и обручальное кольцо, а также наручные часы и мобильный телефон. Общая стоимость — более 80 000 рублей.



Похищенное имущество полицейские обнаружили и изъяли. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").