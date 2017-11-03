60-летняя калининградка, сбитая на пешеходном переходе, отсудила у водителя 300 тыс. рублей

В Калининграде суд взыскал компенсацию в пользу пешехода, пострадавшего в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.



Весной 2015 года на автодороге Калининград — Крылово автомобиль Mitsubishi сбил 60-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила тяжёлые травмы.



Пострадавшая обратилась в суд, указав, что в результате случившегося ей был причинён моральный вред.



"Судом установлено, что вечером 20 мая 2015 года истица вышла из салона рейсового автобуса и переходила проезжую часть в группе с другими пешеходами. На нерегулируемом пешеходном переходе на неё совершил наезд автомобиль ответчика. В результате ДТП истице был причинён тяжкий вред здоровью, она длительное время находилась на стационарном лечении в больнице, где ей сделали несколько операций", — пояснили в суде.



В пользу пострадавшей суд взыскал с водителя автомобиля 300 000 рублей.