Выявлен вирус, ворующий криптовалюту

Специалисты выявили вирус, который ворует криптовалюту из электронных кошельков. Об этом сообщает пресс-служба "Лаборатории Касперского"

Эксперты отмечают, что вирус CryptoShuffler подменяет идентификационный номер кошелька. Целью злоумышленников стали Bitcoin, Ethereum, Zcash, Dash, Monero и другие криптовалюты. Преступникам уже удалось украсть около 140 000 долларов.

Вирус пользуется человеческой невнимательностью. Для перевода одного криптокошелька на другой необходимо указать идентификационной номер получателя, состоящий из множества символов, запомнить его практически невозможно, поэтому операция выполняется функцией "копировать — вставить". CryptoShuffler следит за буфером обмена устройства и при обнаружении там предполагаемого адреса кошелька подменяет его на другой. Если пользователь невнимателен и не замечает подлога, деньги перечисляются напрямую злоумышленникам.