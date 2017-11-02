В Калининграде двое пьяных мужчин угнали микроавтобус и пытались скрыться от погони (видео)

В четверг, 2 ноября, на ул. Емельянова инспекторы ГИБДД задержали двоих мужчин на угнанном грузовом микроавтобусе Mercedes. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Около 10:00 неизвестные угнали автомобиль, припаркованный возле одного из домов по ул. Типографской. Владелец иномарки, выйдя из дома и не обнаружив машину, обратился в полицию.



Один из патрульных экипажей госинспекторов на ул. Емельянова заметил автомобиль, похожий по приметам на разыскиваемый. Сотрудники Госавтоинспекции Виталий Губин и Сергей Тренин начали преследование. Заметив погоню, злоумышленники попытались скрыться в гаражном обществе, однако далеко уйти не смогли и были задержаны. Подозреваемыми оказались двое нетрезвых, ранее судимых жителей областного центра.