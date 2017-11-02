В Калининграде двое пьяных мужчин угнали микроавтобус и пытались скрыться от погони (видео)
В четверг, 2 ноября, на ул. Емельянова инспекторы ГИБДД задержали двоих мужчин на угнанном грузовом микроавтобусе Mercedes. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Около 10:00 неизвестные угнали автомобиль, припаркованный возле одного из домов по ул. Типографской. Владелец иномарки, выйдя из дома и не обнаружив машину, обратился в полицию.
Один из патрульных экипажей госинспекторов на ул. Емельянова заметил автомобиль, похожий по приметам на разыскиваемый. Сотрудники Госавтоинспекции Виталий Губин и Сергей Тренин начали преследование. Заметив погоню, злоумышленники попытались скрыться в гаражном обществе, однако далеко уйти не смогли и были задержаны. Подозреваемыми оказались двое нетрезвых, ранее судимых жителей областного центра.
"На место была вызвана следственно-оперативная группа. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неправомерного завладения транспортным средством", — прокомментировал врио начальника ОГИБДД УМВД России по Калининграду Алексей Анахов.
Виталий Губин является бывшим футболистом команды "Балтика". Об этом Клопс.Ru рассказал пресс-атташе клуба Сергей Кандалов. По его словам, Губин выступал в 2005 году за основной состав, а годом спустя — за "Балтику-2". Кроме того, сотрудник Госавтоинспекции является чемпионом России среди юношей в составе молодёжной команды "Спартак" (Москва).
Что касается напарника Губина — Сергея Тренина, то он также является спортсменом и играл за ряд региональных команд.
Видео: пресс-служба регионального УМВД