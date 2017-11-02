В Новосибирске школьника будут судить за взлом электронного дневника

В Новосибирске предстанет перед судом 16-летний школьник, которого обвиняют во взломе электронного дневника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, весной 2016 года учащийся одной из новосибирских гимназий с помощью программы получил логин и пароль администратора электронного дневника, которые сообщил однокласснику. В течение месяца 16-летний подозреваемый исправлял отметки себе и другим ученикам. Осенью 2016 года преподаватели заметили изменения в дневнике и обратились в полицию.

После проверки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлёкший модификацию компьютерной информации"). Санкция за это нарушение предусматривает штраф и лишение свободы на срок до двух лет.