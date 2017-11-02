На ул. Багратиона после вскрытия квартиры обнаружили тело 29-летнего мужчины

В среду, 1 ноября, в квартире на ул. Багратиона обнаружили тело мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.



Информацию об обнаружении тела подтвердили в региональном СУ СК РФ. Родственники калининградца забеспокоились, когда мужчина перестал выходить на связь. Приехав к нему домой, они обнаружили, что дверь заперта. Они вызвали на место аварийные службы. Сотрудники вскрыли дверь. 29-летний мужчина был мёртв.



Тело направили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. По предварительным данным, мужчина страдал от сахарного диабета.