Ночью из больницы Рудникова увезли на допрос

Ночью из БСМП Игоря Рудникова увезли в СИЗО. Об этом Клопс.Ru рассказал представитель депутата Владимир Кравченко.

По его словам, из редакции Игоря отвезли в областную больницу. Осмотрев его там, врачи направили пострадавшего в БСМП. Ему наложили гипс. 2 ноября в 2:00 к Рудникову в больницу приехали следователи и без одежды увезли его в СИЗО на Генделя. Только утром журналисты смогли передать ему вещи.

"Никаких документов следователи не предъявляли. Ни решения суда, ни постановления следователя, никаких документов, разрешающих обыск. Только ещё в редакции они показали какие-то документы, которые мы даже не успели рассмотреть. Они ссылаются на какое-то постановление брянского суда, но не показывают его, говорят, что это секретная информация", — говорит адвокат.

По его словам, ему выдали только протокол обследования здания и сооружения. Владимир Кравченко собирается обжаловать действия правоохранительных органов.



"Если его поместили в СИЗО, то в ближайшее время ему должны предъявить обвинение и в суде избрать меру пресечения", — пояснил Кравченко.