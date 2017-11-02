СМИ: в Польше сгорела последняя боевая субмарина

В Польше пожар уничтожил последнюю боевую подлодку страны "Орёл". Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на польское издание.

СМИ считают, что пожар положил конец всему польскому флоту. Подводная лодка советского производства была последней боевой субмариной. Другие не имеют большой боевой ценности и подходят скорее для музеев.

Возгорание произошло во время разгрузки в батарейном отсеке. С огнём удалось справиться, но всё оборудование оказалось залито пожарной пеной. Судно пришлось затопить.

Произошёл инцидент в прошлом месяце, но польские военные до сих пор не раскрывают информацию о случившемся. После появления публикаций в СМИ власти пообещали обнародовать информацию.