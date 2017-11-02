В Калининграде сотрудница банка оформляла кредитные карты без ведома клиентов и забирала деньги

45-летняя работница банка предстанет перед судом за хищение мошенническим способом 450 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Женщина занимала должность ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц калининградского отделения банка с заключением договора о полной индивидуальной материальной ответственности. Она имела доступ к анкетным данным клиентов. Сотрудница оформляла кредитные карты без ведома клиентов.



"В период с ноября 2012 года по апрель 2013 года обвиняемая на рабочем месте оформила 11 заявлений якобы от клиентов банка на получение кредитных карт с доступным лимитом денег на различные суммы. Затем, получив эти карты в своё распоряжение, женщина забрала их себе. Всего она похитила 450 000 рублей", — пояснили в ведомстве.



Против женщины возбудили уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК РФ ("Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере"). Дело передали в суд.