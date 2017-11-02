В Гвардейском районе суд оштрафовал на 500 тыс. рублей инспектора ДПС за взятку

В Гвардейском районе суд оштрафовал инспектора ДПС, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Гвардейского районного суда.

Согласно версии следствия, в марте 2016 году сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина. В служебной машине он предложил водителю заплатить 40 тысяч рублей, чтобы не составлять протокол. Водитель согласился.

При получении денег инспектор был задержан. Он полностью признал свою вину. Суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей и лишил на 2,5 года права занимать определённые должности на госслужбе и в органах власти. Приговор пока не вступил в законную силу.