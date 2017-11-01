В посёлке Яблоневка Гурьевского района насмерть сбили пешехода

1 ноября около посёлка Яблоневка Гурьевского района автомобиль Audi насмерть сбил пешехода. Об этом Клопс.Ru с места аварии передают очевидцы происшествия.

Авария произошла около 17:45 на въезде в пос. Яблоневка со стороны Берлинки. Мужчина шёл вдоль обочины, когда на него наехал автомобиль Audi, двигавшийся в попутном направлении.

"Мы проезжали мимо и сразу остановились. Хотели помочь ему, но, похоже, он сразу умер — пульс не прощупывается. Я вызвал полицию и скорую. На вид погибшему около 50 лет. В Audi ехали мужчина и женщина, они трезвые, кто из них был за рулем, не знаю", — сообщил очевидец Андрей.

По его словам, на этом участке дороги практически нет уличного освещения. Пешеход был в тёмной одежде и водитель легковушки, возможно, заметил его слишком поздно.