Бизнесмен, испугавшись уголовного дела, вернул в бюджет более 8,7 млн рублей налога

Индивидуальный предприниматель, не заплативший в бюджет более 8,7 млн рублей налога, вернул деньги. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.



В 2014–2016 годах индивидуальный предприниматель арендовал ряд гостевых домов в Калининграде и предоставлял в них жильё. С целью уклонения от уплаты налога он включил в декларации заниженную площадь арендуемых помещений, что привело к уклонению от уплаты налогов.



Против предпринимателя возбудили уголовное дело по ст. 198 ч. 2 УК РФ ("Уклонение физического лица от уплаты налогов в крупном размере").



"В результате принятых следствием мер ущерб в сумме свыше 8,7 млн рублей, причинённый бюджетной системе государства в результате преступления, подозреваемым возмещён в полном объёме, в связи с чем уголовное дело в отношении мужчины прекращено в соответствии с требованиями статьи 28.1 УПК РФ", — пояснили в ведомстве.