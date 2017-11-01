В Храброво задержали мужчину, грабившего банки в одной из стран Евросоюза

Сотрудники Западного линейного управления МВД России на транспорте задержали гражданина ближнего зарубежья, который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Благодаря полученной из отделения Интерпола информации при проверке пассажиров, вылетающих из Храброво рейсом Калининград — Минск, был задержан 55-летний гражданин ближнего зарубежья. Он имеет вид на жительство в РФ и живёт в Калининграде.

Выяснилось, что задержанного уже несколько лет разыскивают правоохранительные органы одной из стран Евросоюза за преступления по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса. На его арест Интерполом выдан европейский ордер.



Мужчина входил в организованную преступную группу, которая специализировалась на ограблениях банков и банковских офисов. Во время налётов преступники использовали муляжи боевого оружия. Задержанный проживал под вымышленной фамилией и соблюдал строжайшую конспирацию.