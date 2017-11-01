В Калининградской областной таможне рассказали, какие бренды подделывают чаще всего

С начала 2017 года таможней выявлено более 348 000 единиц продукции, обладающей признаками нарушения прав интеллектуальной собственности, а в 2016 году — более 149 000. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.



Основные товары, которые задерживают на границе, — автомобильные запчасти, игрушки, предметы одежды, косметика. Основными брендами, подвергающимися подделке, являются BMW, DISNEY, LYCRA, VOLVO, SILK и CAT.



На основании заявлений правообладателей и с учётом проведённых экспертиз в 2017 году таможней возбуждено 17 дел об административных правонарушениях по ст. 7.12 ("Нарушение авторских и смежных прав") и 14.10 ("Незаконное использование товарного знака") КоАП РФ. В 2016 году эта цифра была меньше — 15 дел.