В Советске сотрудники МЧС спасли человека во время пожара

Во вторник, 31 октября, сотрудники МЧС спасли человека во время пожара в Советске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о пожаре на ул. Лермонтова поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18:31. Полностью выгорела кирпичная дача размером 6х7 метров.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Спасён один человек", — отметили в пресс-службе МЧС. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт пожарно-спасательной части ПСЧ-12 в составе четырёх человек и одной единицы техники.