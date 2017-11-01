На стройке в Светлогорске насмерть разбился рабочий

Во вторник, 31 октября, в Светлогорске погиб рабочий, который сорвался со строящегося здания. Об этом Клопс.Ru сообщили в СУ СК России по Калининградской области.

Сообщение о гибели строителя поступило в Светлогорский межрайонный следственный отдел регионального СКР около 16:00. Как стало известно, мужчина упал с высоты около девяти метров и скончался до приезда медиков.

Как рассказал очевидец происшествия, мужчина погиб во время укладке металлочерепицы на трёхэтажном здании. Рабочего сорвало порывом ветра.

"Сильный ветер дул три дня и во время урагана с этой крыши сорвало несколько листов металлочеремицы. А кровельщики редко работали с страховкой", — сообщил житель Светлогорска.



"Следователь выехал по указанному адресу, в настоящее время он производит осмотр места происшествия и выясняет обстоятельства произошедшего. Тело отправят на судебно-медицинское исследование для установления точных причин смерти. После проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — пояснила помощник руководителя ведомства Наталья Гацко.